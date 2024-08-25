قضاء وقت طويل أمام "الشاشة".. دراسة جديدة تحذر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة مخاطر قضاء الشباب وقت طويل أمام شاشة الهاتف والكمبيوتر والتلفزيون، محذرة من أن الأمر يقلل من احتمالات الوصول إلى سن الـ60.

وأجريت الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وتمت متابعة 4 آلاف شاب في العشرين من العمر لعدة عقود.

الدراسة التي استمرت عقودا من الزمان وجدت أن الأشخاص في العشرينات من العمر، والذين شاهدوا الكثير من التلفزيون، انتهى بهم الأمر بصحة قلبية أسوأ بكثير لاحقا، بحسب "هيلث داي".

وارتفعت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى من قضوا معظم الوقت في النظر إلى الشاشات المختلفة.

وأظهرت النتائج أن وقت الشاشة لم يكن خطيرا فقط في الشباب، فكل ساعة إضافية من وقت التلفزيون اليومي خلال منتصف العمر تزيد أيضا من احتمالات إصابة الشخص بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، والسكتة الدماغية بنسبة 58%، وأمراض القلب بشكل عام بنسبة 32%.

وقال الباحثون: "يبدو أن هذا يُظهر أن وقت الشاشة في مرحلة الشباب يحدد مسار عادات الشاشة المستقبلية خلال بقية مرحلة البلوغ".