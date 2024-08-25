الامارات | موت أشجار الصنوبر في فنلندا يقلق الباحثين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد جنوب فنلندا هذا الصيف ظاهرة موت عدد كبير من أشجار الصنوبر، يرجّح الباحثون أنها مرتبطة بالتغير المناخي.

ورُصد موت أكثر من 1350 شجرة صنوبر في جنوب غرب فنلندا منذ أبريل، عندما بدأ الباحثون يجمعون ملاحظات من السكان.

وقال الأستاذ في الجغرافيا لدى جامعة توركو ريستو كاليولا: «نتلقى كل يوم ملاحظات جديدة في قسم رسم الخرائط بالجامعة». وبحسب الباحث تُعد هذه الظاهرة «موتاً محلياً هائلاً لأشجار الصنوبر».

وأكثر الأماكن تأثراً هي المناطق الساحلية الصخرية التي تتعرض تربتها القاحلة للجفاف.

وقد بدأت مجموعات من أشجار الصنوبر ذات اللون البني في الظهور فجأة على طول الساحل الجنوبي لفنلندا منذ بضع سنوات، وهي ظاهرة يحاول الباحثون راهناً العثور على السبب الكامن وراءها. وقال كاليولا: «هناك شيء ما يحدث في طبيعتنا وعلينا أن نأخذه على محمل الجد». وسُجلت حالات موت مماثلة لأشجار صنوبر في دول أخرى شمال أوروبا بينها السويد المجاورة.