الامارات | شاطئ الحمرية يستضيف فعاليات ترفيهية بمناسبة العودة إلى المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية منطقة الحمرية مجموعة واسعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة العودة إلى المدرسة وبدء العام الدراسي 2024-2025، عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة والفعاليات في حديقة الشاطئ بالحمرية استهدفت كل الأطفال المرافقين لذويهم للشاطئ.

وجاءت الفعاليات التي نظمت أول من أمس، لتشمل إقامة برامج احتفالية بمناسبة العودة للمدارس وتقديم العديد من البرامج الترفيهية والورش الفنية والثقافية والبيئية والمسابقات وتوزيع الهدايا.

وشهدت الفعاليات الاحتفالية مشاركة حافلة لجميع الأطفال المرافقين لذويهم من العائلات والزوار لحديقة الشاطئ بالحمرية، حيث تم إعداد برامج متنوّعة جرى تنسيقها من الكوادر الوطنية في بلدية الحمرية المشرفة على المبادرة، عاش فيها الأطفال المرافقون لذويهم أجواء من المرح والمتعة والتعلم والترفيه.

كما شملت الفعاليات وفق تنوّعها غايات تمثلت في تهيئة نفسية إيجابية للطلبة مع بدء العام الدراسي (2024-2025)، ما يساعد في خلق جو من الحماس والإيجابية لدى الطلبة، والاندفاع للعودة إلى المدرسة بروح معنوية عالية، وتوفير فرصة للطلبة للتواصل وتعزيز الروابط الاجتماعية والتشجيع على الإبداع والمشاركة من خلال الأنشطة الإبداعية والترفيهية التي تتضمنها برامج بلدية الحمرية، وتحفيزهم للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

وقدّمت كوادر بلدية الحمرية الورشة الترفيهية (أهلاً بالمدرسة) والورشة الفنية (مروحتي الصيفية) وفعاليات (الرسم على الوجه)، التي عزّزت بمضامينها مجتمعة لدى الأطفال المشاركين من متطلبات التعلم عبر اللعب، وبناء الثقة بالنفس وتعزيز الإبداع والابتكار لديهم، إلى جانب تنمية مواهب الاستكشاف، مع حرص فريق عمل البلدية على استخدام مواد صديقة بالبيئة في كل مراحل تنفيذ الورش من مواد معاد تدويرها.