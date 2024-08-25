دراسة تحذر: هذه الأطعمة قد تسبب سرطان القولون بين الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة من أن استهلاك اللحوم الحمراء والسكر، قد يساهم في زيادة حدوث سرطان القولون والمستقيم بين الشباب.

أجريت الدراسة في "كليفلاند كلينيك"، باستخدام عينات من مستودع كليفلاند كلينك الحيوي.

وكشف البحث أن الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم لديهم مستويات أقل من السترات؛ ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء والسكر قد يلعب دوراً محتملًا في تطور هذا النوع من السرطان في هذه الفئة العمرية، بحسب "مديكال نيوز توداي".

تم تصنيف المرضى إلى مجموعتين على أساس العمر: الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وشملت الدراسة 170 مريضاً، منهم 66 أصيب بالورم في سن مبكرة.

ولاحظ الباحثون تغييرات كبيرة في المسارات الأيضية المتعلقة باستقلاب الكربوهيدرات والبروتين في سرطان القولون والمستقيم في سن مبكرة، مقارنة بالمرضى في مرحلة عمرية أكبر.

وتشير هذه النتائج إلى أن عوامل مثل الإفراط في استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، أو اللحوم الحمراء، وكذلك السمنة، والتي تساهم في زيادة الطاقة، قد تشكل خطراً متزايداً يرتبط بسرطان القولون والمستقيم في سن أصغر.