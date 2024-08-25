كيف يمكن شراء العطر المناسب؟.. نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يمكن اختيار العطر المناسب من خلال مراعاة بعض النقاط المهمة عند الشراء، أبرزها معرفة عائلات العطور ودرجة الثبات، وأوضحت مبادرة حماية المستهلك بألمانيا أنه يمكن تقسيم العطور إلى عائلات، فعلى سبيل المثال هناك روائح زهرية أو شرقية أو خشبية أو فاكهية أو حارة، مشيرة إلى أن معرفة هذه العائلات يمنح المرء توجيهاً أولياً نحو العطر المناسب.

شم العطر مرة ثانية

وأضافت المبادرة أنه ينبغي شم العطر مرة ثانية بعد 10 دقائق من المرة الأولى، معللة ذلك بأن العطر يتكون من ثلاث طبقات، ألا وهي: الطبقة العلوية والطبقة الجوهرية والطبقة القاعدية.

وتعد الطبقة العلوية للعطر هي المسؤولة عن الانطباع الأول، في حين أن الطبقة الجوهرية تمثل روح العطر وتمنحه طابعه المميز.

درجة الثبات

وبالنسبة لدرجة ثبات العطر، أوضحت المبادرة الألمانية أن مدة الثبات ترتبط بمحتوى العطور والزيوت العطرية، وكلما زاد محتوى العطور والزيوت العطرية، زادت مدة ثبات العطر.

ويحتوي Eau Fraîche على أقل محتوى عطري بنسبة 1 إلى 3% فقط، لذلك فإنه سرعان ما يتبخر، بينما يحتوي Eau de Cologne على روائح أكثر قليلاً، لكنه لا يزال أحد العطور الأقل تركيزاً.

ويدوم لفترة أطول Eau de Toilette و Eau de Parfum و Parfum، وذلك بترتيب تصاعدي، مع العلم أن Parfum يحتوي على ما يصل إلى 30% من الزيوت العطرية، ما يضمن رائحة مكثفة تدوم لساعات.