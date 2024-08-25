عدو خفي على سفرتك.. أكلة تدمر البنكرياس ودماغك والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الوجبات السريعة من الأطعمة الأساسية في حياة الكثيرين، نظرا لسرعتها وسهولة الحصول عليها، ولكن هل تعلم ما تأثيرها على البنكرياس ودماغك ومستويات الكوليسترول، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"eatthis".

تأثير الوجبات السريعة على الدماغ

تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الصوديوم، الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تأثير الوجبات السريعة على الكوليسترول

الوجبات السريعة غنية بنسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا يسبب استهلاكها في رفع مستويات الكوليسترول الضار، والإصابة بأمراض القلب.

تأثير الوجبات السريعة على البنكرياس

الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية الموجودة في هذه الوجبة يسبب التهابا في البنكرياس، ويضع ضغطا عليه ويؤثر على وظائفه.

أضرار أخرى للوجبات السريعة:

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيادة الوزن.

ارتفاع ضغط الدم.

مشكلات الجهاز الهضمي.

ضعف جهاز المناعة.

تسوس الأسنان.

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