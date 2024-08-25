5 علامات صامتة تكشف ارتفاع ضغط الدم تظهر في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم في الصباح مشكلة صحية يعاني منها كثيرون، لكن هل تعرف العلامات التي يمكن أن تكشف عن هذه الحالة؟.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة يجب علاجها فورا حتى لا تسبب حالات مثل أمراض القلب والكلى والسكتات الدماغية.

5 علامات صامتة تكشف ارتفاع ضغط الدم في الصباح

ضيق التنفس

ضيق التنفس أثناء الاستيقاظ من النوم يعني أن قلبك يكافح للتعامل مع ضغط الدم المرتفع عن المعدل الطبيعي.

الأرق

الأرق وعدم الحصول على قسط كاف من النوم بعد الاستيقاظ رغم قضاء وقت طويل في السرير، قد يكون ذلك علامة على أن ضغط دمك مرتفع في الصباح.

الصداع في الصباح الباكر

الصداع بعد الاستيقاظ مباشرة قد يعني ارتفاع ضغط الدم، وهو عرض يجب الانتباه إليه فورا وعدم تجاهله.

التعرق

يمكن أن يكون الاستيقاظ في الصباح مع حالة من التعرق، فقد دليل على ارتفاع صامت في ضغط الدم.

الاستيقاظ كثيرا للتبول ليلا

الاستيقاظ كثيرا للتبول ليلا قد يكون علامة خفية على ارتفاع ضغط الدم لديك عن المعدل الطبيعي.

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