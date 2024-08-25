قنبلة فيتامينات.. تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يقوي القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الكمثرى من الفواكه الخضراء اللذيذة ذات الطعم الحلو، ولا تقتصر فوائدها على مذاقها فقط، بل تمتاز أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، بما في ذلك تحسين المناعة وتعزيز صحة القلب، بفضل محتواها الغني بالفيتامينات.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الكمثرى عبارة عن "قنبلة فيتامينات" وتقدم العديد من الفوائد الصحية، منها تعزيز صحة المناعة بفضل غناها بفيتامين سي، وتحسين الهضم لاحتوائها على الألياف، كما تقي من الإمساك.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنّ الكمثرى غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الالتهابات.

وأشارت إلى أنّ احتواء الكمثرى على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقدمت الدكتورة نهلة عبد الوهاب عدة فوائد أخرى للكمثرى، تشمل:

تقليل الشيخوخة.

ترطيب الجسم.

منع الإمساك.

الشعور بالشبع.

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