يقوي قلبك.. 6 مشروبات تخفض ضغط الدم والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من المشروبات اللذيذة والصحية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

ونستعرض في السطور التالية مشروبات شهيرة قد تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول معًا، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، في تصريحات لـ"الخليج 365".

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، كما يقلل هذا المشروب من الالتهابات التي تلعب دورًا في أمراض القلب.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، فهو مشروب غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب.

عصير الرمان

عصير الرمان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من التلف، ويساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

عصير التوت البري

يمنع عصير التوت البري التصاق الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر تجلط الدم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب.

عصير الجزر

عصير الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وهو مهم لصحة القلب، ويساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

شاي الأعشاب

العديد من أنواع شاي الأعشاب، مثل البابونج والنعناع، لها خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد في خفض ضغط الدم.

نصائح طبية مهمة

حاولي تناول مجموعة متنوعة من هذه المشروبات للحصول على أقصى فائدة.

لا تفرطي في تناول أي مشروب، حتى تلك الصحية.

إذا كنت تعانين من أي مشكلة صحية، استشيري طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.

ممارسة الرياضة بانتظام، اتباع نظام غذائي متوازن، وإدارة التوتر هي عوامل مهمة للحفاظ على صحة القلب.

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