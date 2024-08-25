تظهر قبل شهر من الإصابة.. احذر 5 أعراض لـ النوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض أعراض النوبة القلبية أن تظهر قبل أيام من حدوث الإصابة، لذا فمن المهم التعرف على العلامات لسرعة التعامل مع الحالة.

وبحسب موقع TheHealthSite، تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من القلب، بسبب تراكم اللويحات في الشرايين، لكن ما العلامات التي يمكن أن تظهر قبل الإصابة بشهر؟.

آلام الكتف

علامة على اقتراب الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عندما يكون الآلم في الكتف الأيسر، وقد يصاحبه شعور بالخدر أو الوخز.

ضيق التنفس

ضيق التنفس المفاجئ حتى في حالة الراحة علامة على الإصابة بنوبة قلبية.

آلم الرقبة

آلم الرقبة المزمن، وخاصة في الجانب الأيسر، قد يكشف عن نوبة قلبية وشيكة الحدوث، مع شعور بالضغط على الصدر

ألم الفك

الألم المفاجئ في الفك، وخاصة الجانب الأيسر، قد يكون علامة على الإصابة بنوبة قلبية.

ألم الذراع

ألم الذراع في الجانب الأيسر، علامة على أن قلبك يواجه مشكلات أثناء عمله، قد تصل إلى النوبة القلبية.

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