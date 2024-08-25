ظل 5 أشهر في معدته.. استخراج "محمول" من بطن مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غير عادية تثير الدهشة، نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة طنطا في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، بعد أن ظل داخلها لمدة 5 أشهر كاملة.

بدأت القصة عندما استقبلت وحدة الطوارئ بمستشفيات جامعة طنطا مريضًا في الأربعينيات من عمره، كان يعاني من ألم غير مفسر في معدته، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن المريض قد ابتلع هاتفًا محمولًا عن طريق الخطأ، وكان الهاتف عالقًا في معدته طوال هذه الفترة.

استدعت الحالة إجراء أشعة عادية على البطن لتحديد مكان الهاتف، وأكدت الأشعة وجوده في المعدة، وبعدما أجرى الفريق الطبي المتخصص عملية منظار على البطن استمرت لمدة ساعة، تمكنوا من استخراج الهاتف بنجاح، وخرج المريض من المستشفى في حالة صحية مستقرة.

وأشاد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، بمهارة وكفاءة الفريق الطبي الذي تولى المهمة تحت إشراف الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على وحدة الطوارئ، بالإضافة إلى الدكتور لؤي الأحول، رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور محمد عنبة، رئيس وحدة المناظير.

ضم الفريق الطبي أيضًا الدكتور محمود عبد الحميد الجاويش، والدكتور محمد جلال فليفل، والدكتور عمر الغراب، والدكتور محمد جنيدي، والدكتور محمد جابر، بالإضافة إلى الممرضين ولاء عبد الرحمن، ويوسف الشريف، وأمجد يونس.

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