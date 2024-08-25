الركاب اتصدموا.. 10 صور تكشف الواقعة - طفلة تكسر نافذة طائرة في الجو وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها السنة بتكسير نافذة طائرة أثناء رحلة جوية، ما أثار صدمة ودهشة الركاب وطاقم الطائرة.

يظهر الفيديو الطفل وهي تلعب بمرح في حضن والدتها، ثم تقوم فجأة بسحب لعبتها التي كانت ملتصقة بشباك النافذة بقوة، ما أدى إلى انفصال الجزء الداخلي من الشباك عن مكانه.

وقد بدا على الأم الذهول والصدمة من هذا الحدث المفاجئ.

وعلق العديد من رواد السوشيال ميديا على المقطع، وجاءت أبرز التعليقات: "كيف تمكنت من البقاء هادئة إلى هذا الحد؟".

وقال آخرون: "هل أخبرت الطاقم بما حدث أم انتظرت حتى هبوط الطائرة خوفا من تحويل مسارها إلى مكان عشوائي"، و"يجب إخبار المضيفة بما حدث وهي ستخبر الطيار".

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