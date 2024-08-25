بعد فوزها بـ لقب ملكة جمال مصر 2024.. 30 صورة ساحرة لـ سلمى على

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت "سلمى علي" مساء أمس السبت بلقب ملكة جمال مصر "2024 miss egypt"، وحظيت بإعجاب الجمهور وإطلالتها في المسابقة.

وتألقت سلمى بإطلالة أنيقة وجذابة أبهرت الحضور والجمهور، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، تميز بقصة الكم الواحد وتطريزات رقيقة، ما أبرز جمالها وأنوثتها.

واختارت سلمى مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وتركت خصلات شعرها منسدلة على جانبي وجهها، ما أضفى عليها لمسة من الرقة والأناقة.

كما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية رقيقة، تضمنت قلادة وأسورة وحلق.

وشهد حفل التتويج تنافسا قويا بين 23 متسابقة، حيث قمن بعرض مواهبهن وجمالهن أمام لجنة تحكيم ضمت كوكبة من النجوم والفنانين، منهم دكتورة أمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانة حورية فرغلي، والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة وملكة جمال مصر 2009 إلهام وجدي.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز 10إطلالات ساحرة خطفت الأنظار لـ سلمى على:

توب وبنطلون

ارتدت سلمى توب باللون البني ونسقت أسفله بنطلون أسود، مع مكياج بدرجات النيود واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها "كلاتش" باللون الأسود.

فستان أسود

وبإطلالة أخرى، ظهرت مرتدية فستان أسود أنيق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وزُينت مع إطلالتها بارتداء أسورة وحلق.

فستان بليزر أبيض

وتألقت سلمى مرتدية فستان بقصة "البليزر" باللون "الأوف وايت" ، ونسقت أسفله توب أسود وحذاء وكلاتش باللون الفضي، مع مكياجا ناعما وتسريحة الشعر المنسدل.

فستان بيج

وأطلت في إطلالة أخرى، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيج مزينا بالتطريزات وتميز بأنه بقصة الكب، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

توب متعدد الألوان وبنطلون

كما ارتدت توب متعدد الألوان بقصة الكب، ونسقت معه بنطلون باللون "البيبي بلو"، وتركت شعرها "الكيرلي على الجانبين.

فستان أسود قصير

ارتدت فستان قصير باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت معه "كلاتش" باللون الأسود، وحذاء باللون البينك، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

فستان دهبي

وخطفت سلمى الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللونين الذهبي والأسود، تميز بأنه بقصة الكب، ونسقت معه قفازات باللون الأسود، وحذاء باللون الذهبي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

توب وبنطلون جينز

وتألقت بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت توب باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون جينز، وكلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

فستان باللون البرتقالي

ارتدت فستان قصير باللون البرتقالي، ونسقت معه حذاء باللون البيج، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.

توب وبيج

وأطلت أيضا مرتدية توب باللون الأسود بصيحة "الأوف شولدر"، ونسقت أسفله بنطلون جينز بالبيج، مع كلاتش باللون الأبيض، وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة.