بعد انفصالها عن أبو جبل.. معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر سمارة يحيي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي انفصاله عن زوجته سمارة يحيى رسميا.

وعلق أبو جبل خلال ستوري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".

وفي هذا الصدد نرصد لكم في هذا التقرير أبرز معلومات عن سمارة يحيى، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تبلغ سمارة من العمر 30 عاما.

-حصلت على ليسانس في التسويق وأكملت دراستها في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

-ولدت في مدينة بومرداس شمال الجزائر.

-حصلت على لقب ملكة جمال العرب 2019.

-وبعد فوزها في مسابقات ملكة الجمال اتجهت سمارة للعمل كموديل في مجال الموضة.

-لديها 883 ألف متابع على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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