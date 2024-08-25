حيوان يستطيع حبس أنفاسه 6 أيام ودون طعام لمدة عام- ماهو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ربما يستطيع معظم الأشخاص حبس أنفاسهم لمدة دقيقتين، ومع ذلك، فإن العديد من الحيوانات يمكنها القيام بذلك لفترة طويلة.

ولكن هل تعلم أن هناك كائن حي يمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة 6 أيام دون تنفس؟ هذا ما نكشفه لكم وفقا لموقع "نيوز 18".

وهذا المخلوق هو "العقرب" حيث أن بنية رئتي العقرب تسمح له بحبس أنفاسه لفترة طويلة، وذلك لأن لديه نوع خاص من الرئتين يسمى رئة الكتاب.

وهذا هو العضو التنفسي الرئيسي في معظم العناكب، وتوجد رئة الكتاب داخل فتحات صغيرة في بطن العنكبوت، وتتكون نفسها من سلسلة من الهياكل الشبيهة بالصفائح المملوءة بالدم.

لذلك تستطيع العقارب الاحتفاظ بكمية جيدة من الهواء في رئتيها، ويستمر هذا حتى أثناء عملية التنفس، وهذا هو السبب في أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة لمدة 6 أيام دون استنشاق الهواء بسبب الكمية المحجوزة من الهواء.

وفي الوقت نفسه، نشرت صفحة على موقع تبدل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تحمل اسم FactbyScience مؤخرا صورة لعقرب وكشفت أن العقرب يمكنه حبس أنفاسه لمدة 6 أيام، ويمكنه البقاء على قيد الحياة لمدة عام كامل دون طعام، ويمكنه تسلق أي سطح ويتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وانتشر المنشور على نطاق واسع، وشارك العديد من الأشخاص بردود أفعالهم في التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين: "حشرة قوية".

وأضاف آخر: "لماذا تخيفني أكثر؟

وبعيداً عن العقارب، تستطيع السلاحف أن تقضي الشتاء كله في سبات عميق في قاع بحيرة متجمدة، دون أن تستخدم رئتيها على الإطلاق، وخلال هذه المرحلة من توقف الجهاز التنفسي بالكامل، وتتنفس السلحفاة من أردافها المليئة بالأوعية الدموية، ما يسمح لها باستنشاق كمية صغيرة من الأكسجين.

وتستطيع السلاحف البحرية النائمة أن تحبس أنفاسها لمدة تصل إلى 7 ساعات.

ومن ناحية أخرى، تستطيع السلاحف البحرية أن تقضي ما يصل إلى 40 دقيقة في البحث عن الطعام تحت الماء.

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