كيف يساعد الموز في الإقلاع عن التدخين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - توجد عدة طرق يمكن من خلالها الإقلاع عن التدخين، ومن ضمنها تناول الموز.

ومع ذلك، شملت دراسة أجريت عام 2020 مشاركين يعانون من حالات الصحة العقلية، كانوا يحاولون الإقلاع عن التدخين، وفقا لموقع "هيلث لاين"

وأوضحت الدراسة أن تناول الموز يمكن أن يقلل الرغبة الشديدة في التدخين.، كما استشهدت الدراسة بأساليب تحفيز فموية أخرى مثل مضغ العلكة.

وفي دراسة أجريت عام 2017، اتضح أن تناول الموز والتفاح والطماطم يمكن أن يساعد في تقليل تدهور وظائف الرئة، وخاصة بين من أقلعوا عن التدخين.

واستشهد الباحثون بمضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة حيث أنها تسهم في تحسين وظائف الرئة.

كما أن الحفاظ على وظائف الرئة الجيدة أمر مهم لمنع أمراض الرئة المزمنة، التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض جودة الحياة، وقد تكون قاتلة.

وقد يساعد الموز على الإقلاع عن التدخين، لأنه يمكن أن يمنح الشخص شيئاً يفعله بيديه وفمه بدلا من التدخين، وبمعنى آخر فهو يساعد على تشتيت الانتباه عن التدخين.

الموز فاكهة مليئة بالمغذيات التي تساعد الصحة العامة، وتحل محل الفيتامينات والعناصر الغذائية المفقودة التي يقلل التدخين امتصاصها.

وتشمل الفوائد الأخرى لتناول الموز: أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين سي، الذي يمنع النيكوتين الجسم من امتصاصه.

كما يحتوي الموز على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساهم جميعها في صحة الجسم ومرونة العضلات، وتعتبر التمارين الرياضية من الإجراءات المساعدة على تحسين صحة التنفس، والإلهاء عن التدخين.

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