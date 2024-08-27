الامارات | مرصد «الختم» الفلكي يوثق ظاهرة انفجار كوني قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن مرصد «الختم» الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، من رصد وتوثيق ظاهرة انفجار كوني قوية، تابعها طوال ليلة أول من أمس، ليصبح ثالث مرصد يعلن نتائج رصده لها حول العالم.

تم رصد الظاهرة أولاً من طرف تلسكوبات وكالة «ناسا» الفضائية «سويفت» و«فرمي» المخصصة لأشعة غاما، وهي عبارة عن انفجار نجم كبير (كتلته أكثر من 20 مرة كتلة الشمس)، ويقع في مجرة تبعد أكثر من ستة مليارات سنة ضوئية.

وأطلق على الظاهرة اسم (GRB 240825A)، وتم توثيقها من خلال رصد التوهج الضوئي الذي يلي الانفجار (Optical Afterglow). وذكر الدكتور نضال قسّوم، أستاذ الفيزياء والفلك في الجامعة الأميركية في الشارقة، والمهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن الرصد جرى في إطار التعاون بين مركز الفلك الدولي والجامعة الأميركية بالشارقة.

وأوضح عودة أنه فور وصول الإشعار من تلسكوبات «ناسا» الفضائية الساعة 08:48 مساء بتوقيت الإمارات، تم توجيه تلسكوب مرصد الختم الفلكي نحو الهدف الذي صدرت منه أشعة غاما والأشعة السينية، وبعد رصد لمدة ساعتين التقطت كمية من الضوء المرئي، سمحت بقياس اللمعان وإرسال النتائج فوراً.

وأشار قسّوم إلى أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً برصد هذا الحدث باستخدام مرشحات متعددة، ومن أماكن مختلفة، خصوصاً أن هذه الظواهر تؤدي إلى زيادة معرفة العلماء بتطور النجوم الكبيرة، واللحظات الأولى لموتها وما تنتجه من إشعاعات مختلفة.