الامارات | وفاة والدة ماريا كاري وشقيقتها في اليوم نفسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مغنية البوب الشهيرة ماريا كاري، وفاة والدتها وشقيقتها في «تطور مأساوي للأحداث».

وتوفيت والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون في اليوم نفسه، رغم أن أسباب الوفاة لم تُعرف بعد.

وقالت كاري في بيان: قلبي ينفطر حزناً، لأنني فقدت والدتي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت: للأسف، في تطور مأساوي للأحداث، فقدت شقيقتي حياتها في اليوم نفسه.

وقالت كاري: أشعر بالامتنان، لأنني كنت قادرة على قضاء الأسبوع الأخير مع والدتي قبل وفاتها. أقدر حب ودعم واحترام الجميع لخصوصيتي خلال هذا الوقت شديد الصعوبة.

وانفصلت والدة كاري باتريشيا عن والدها ألفريد عندما كانت في الثالثة من عمرها.

وفي عام 2020، كتبت المغنية عن طبيعة العلاقة المعقدة التي كانت تجمعها بوالدتها في مذكرتها.