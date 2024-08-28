الامارات | وفاة مريض جراء مرض نادر ناجم عن لسعة بعوض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص في شمال شرق الولايات المتحدة بسبب التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، وهو مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، على ما أعلنت السلطات الصحية المحلية، أمس.

وأوضحت وزارة الصحة في ولاية نيو هامبشر في بيان أن المريض شخص بالغ من مدينة هامبستد، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجنس أو العمر.

وذكر البيان أن الشخص دخل المستشفى بسبب تدهور خطير في الجهاز العصبي المركزي وتوفي متأثرا بالمرض، بعد تعرضه للسعة بعوض.

وأشارت الوزارة إلى أن "آخر إصابة بشرية معروفة بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في نيو هامبشر كانت في العام 2014" عندما أبلغت وزارة الصحة عن "ثلاث إصابات بشرية، اثنتان منها تسببتا بالوفاة".

وتأتي هذه الوفاة على خلفية مخاوف متزايدة في شمال شرق الولايات المتحدة بشأن خطر انتشار مرض EEE، والذي قد يتفاقم انتشاره بسبب تغير المناخ.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت ولاية ماساتشوستس، المجاورة لنيو هامبشر، أول حالة لمرض EEE لهذا العام في تلك الولاية، لدى رجل ثمانيني.

وبحسب مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن أعراض فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي تشمل الحمى والصداع والقيء والإسهال والتغيرات السلوكية والنعاس.

ويمكن أيضا أن يسبب مشكلات عصبية كبيرة.

وتنتهي الإصابة بهذا المرض بالوفاة لدى ما يقرب من 30 % من الحالات، ويعاني كثر ممن ينجون منه من آثار لاحقة جسدية أو عقلية. ويُعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو يتجاوزون الـ50 عاما الأكثر عرضة للخطر.

وتنصح السلطات الصحية باستخدام منتجات طاردة البعوض، وارتداء ملابس واقية في الهواء الطلق، وإزالة نقاط المياه الراكدة قرب المنازل لتقليل سهولة تكاثر البعوض.

وأشار تقرير صادر عن منظمة "كلايمت سنترال" عام 2023 إلى أن عدد "أيام البعوض"، أي عندما تكون الظروف الجوية الدافئة والرطبة مثالية لهذه الحشرات، ازداد في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.