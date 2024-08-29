الامارات | 40 شراكة عالمية تقود حوارات «الاتصال الحكومي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، التي تقام يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر» في مركز إكسبو الشارقة، شراكات واسعة النطاق مع أكثر من 40 مؤسسة رائدة من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الشراكات ضمن رؤية المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لتبادل الرؤى والخبرات، ونقل أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في مجال الاتصال، والتي تعزز من قدرة الحكومات والمؤسسات على التكيّف مع التغيّرات المتسارعة، ومواكبة التطورات العالمية، ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.