الامارات | إيطالي يخفي جثة أمه في «فريزر» للحصول على معاشها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفى رجل إيطالي يبلغ 54 عاماً جثة أمه المتوفاة في ثلاجة تجميد (فريزر) لسنوات في جزيرة سردينيا الإيطالية في البحر المتوسط، ​​بهدف مواصلة الحصول على معاشها التقاعدي.

واكتشفت الشرطة جثة المرأة البالغة 78 عاماً خلال عملية تفتيش، بعدما بدأ الجيران يتساءلون عن غيابها. وكان «الفريزر» في الطابق الأرضي. وقد أثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة في المنطقة التي تعرف بقوة روابطها العائلية، وتناقلت القصة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع النطاق.

ويواجه الرجل - الآن - وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطر وإخفاء جثة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول الابن على آلاف عدة من اليورو جراء الاحتيال المزعوم.

ويُعتقد أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية منذ نحو عامين خلال جائحة كورونا، ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.