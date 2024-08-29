الامارات | المجر تفصل مدير مدرسة رفض حظر استخدام «الموبايل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فصلت المجر مدير مدرسة ثانوية سعت مدرسته إلى معارضة لائحة حكومية جديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية (إم تي أي)، عن بيان لوزارة الداخلية، القول، إنه تم فصل مدير مدرسة إمري ماداتش الثانوية، وهي مدرسة عامة للمتفوقين في بودابست، بسبب مخالفته اللائحة الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتعد المجر من بين الدول التي تحاول اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية، لأنها قد تشكل مصدر تشتيت للطلاب، وفق ما تراه الحكومة.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد وقّع - في وقت سابق من هذا الشهر - مرسوماً ينص على أنه اعتباراً من أول سبتمبر، يجب تسليم الطلاب هواتفهم في بداية اليوم الدراسي، على أن تتم إعادتها لهم بعد انتهاء الحصص الدراسية.