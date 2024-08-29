الامارات | «الأرشيف» ينظم مؤتمراً دولياً عن الأرشفة الرقمية في العالم العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الأرشيف والمكتبة الوطنية لتنظيم مؤتمر دولي عن الأرشفة الرقمية في العالم العربي، في الفترة من 29-30 أكتوبر المقبل، يستهدف من خلاله إثراء المحتوى الرقمي العربي، وتسليط الضوء على قضايا حفظ البيانات، وإثراء المحتوى العربي، والارتقاء بممارسات وتجارب الأرشفة الرقمية في العالم العربي، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، لاسيما أن هذا المؤتمر سوف يجمع في جلساته، الباحثين والخبراء والمهنيين، ليناقشوا واقع الأرشفة الرقمية في العالم العربي، والتحديات التي ستواجه مستقبلها.

وقال المدير العام عبدالله ماجد آل علي: «يولي الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشفة الرقمية اهتماماً كبيراً، إيماناً منه بأهمية حفظ المعارف بأنواعها وأرشفتها وإتاحتها والوصول إليها باستخدام هذه التقنيات الرقمية الحديثة التي صار لها دورها الكبير في تنظيم وإدارة المعلومات، لاسيما أن الأرشفة الرقمية توفر مساحات مكانية كبيرة، وتحفظ الوثيقة الورقية».

وأضاف: «ولما كنا نواكب تطور التقنيات العالمية بهذا الشأن، فإننا نتطلع بأمل كبير إلى استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة الرقمية، وتعزيز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها».

وستتضافر في المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي في العالم العربي جهود أكثر من 50 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى طلبة جامعة السوربون أبوظبي، والعديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات.