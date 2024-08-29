الامارات | وفاة أميركي بعد لسعة بعوضة تسببت في مرض نادر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص شمال شرق الولايات المتحدة بسبب التهاب الدماغ الخيلي الشرقي، وهو مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية، أول من أمس.

وأوضحت وزارة الصحة في ولاية نيو هامبشر، في بيان، أن المريض شخص بالغ من مدينة هامبستد، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجنس أو العمر.

وذكر البيان أن الشخص دخل المستشفى بسبب تدهور خطر في الجهاز العصبي المركزي، وتوفي متأثراً بالمرض. وأشارت الوزارة إلى أن «آخر إصابة بشرية معروفة بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في نيو هامبشر، كانت عام 2014»، عندما أبلغت وزارة الصحة عن «ثلاث إصابات بشرية اثنتان منها تسببتا في الوفاة».

وتأتي هذه الوفاة على خلفية مخاوف متزايدة في شمال شرق الولايات المتحدة بشأن خطر انتشار المرض الذي قد يتفاقم انتشاره بسبب تغير المناخ.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت ولاية ماساتشوستس، المجاورة لنيو هامبشر، أول حالة من المرض هذا العام لدى رجل ثمانيني.

وتنتهي الإصابة بهذا المرض بالوفاة لدى نحو 30% من الحالات، ويعاني كُثر ممن ينجون منه آثاراً لاحقة جسدية أو عقلية. ويعد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً أو يتجاوزون 50 عاماً الأكثر عرضة للخطر.