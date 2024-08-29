الامارات | «القراصنة» يكبدون الاقتصاد الألماني خسائر بـ 267 مليار يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقديرات إلى أن خسائر الاقتصاد الألماني الناجمة عن السرقة والتخريب والتجسس الصناعي من القراصنة الرقميين، بلغت قيمة قياسية بنحو 267 مليار يورو.

وأفادت هذه التقديرات التي وردت في دراسة للجمعية الرقمية الألمانية (بيتكوم)، وتم نشرها في برلين، بأن الصين أصبحت أهم قاعدة انطلاق لهذه الهجمات على الشركات في ألمانيا.

وخلال استطلاع تمثيلي شمل أكثر من 1000 شركة عبر جميع القطاعات، أفادت 45% من الشركات المتضررة بأنها تمكنت من تعقب مسار الهجمات واكتشاف أن الصين كانت نقطة انطلاقها (مقارنة بـ42% عام 2023). وفي السنوات الماضية، كانت الهجمات القادمة من روسيا تتصدر الإحصاءات، وفي الوقت الراهن قالت 39% فقط من الشركات المتضررة، إن الهجمات التي تعرضت لها كان مصدرها روسيا، بينما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى 46% عام 2023.