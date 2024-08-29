تظهر في العين.. 3 علامات تنذر بإصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مرض السكري ليس فقط يؤثر على مستوى السكر في الدم، بل يمكن أن يظهر تأثيره على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العين.

وأوضح سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد، ثلاث علامات شائعة في العين قد تدل على وجود مشكلة مرتبطة بالسكري

الاعتلال الشبكي السكري

وقال "شلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري، ويحدث نتيجة تلف الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، وأعراضه كالآتي:

الأعراض

قد لا تظهر أعراض في المراحل المبكرة، ولكن مع تطور المرض قد تظهر:

تشوش الرؤية أو عدم وضوحها

ظهور بقع سوداء أو خطوط متموجة في مجال الرؤية

صعوبة الرؤية في الليل

فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

إعتام عدسة العين الكاتاراكت

وأشار استشاري الباطنة والكبد إلى أن إعتام عدسة العين الكاتاراكت، عبارة عن تغير في عدسة العين، مما يؤدي إلى فقدان شفافيتها، ويعتبر من المضاعفات الشائعة للسكري، وأعراضه كالآتي:

الأعراض

تشوش الرؤية

ضعف الرؤية الليلية

رؤية هالات حول الأضواء

حساسية تجاه الضوء

الشلل العيني

وأوضح أن الشلل العيني هو ضعف أو شلل في العضلات التي تتحكم في حركة العين، وقد يحدث بسبب تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأعراضه هي:

الأعراض

رؤية مزدوجة

صعوبة في تحريك العين

جفون متدلية

لماذا تظهر هذه الأعراض في العين؟

وألمح إلى أن ظهور تلك الأعراض في العين يرجع إلى عدة أسباب أهمها:

ارتفاع مستوى السكر في الدم على المدى الطويل يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، التي تغذي شبكية العين والعدسة والعضلات التي تتحكم في حركة العين.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة طبيب العيون فورًا، لإجراء فحص شامل للعين وتحديد التشخيص والعلاج المناسب.

من المهم الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات دورية للعين كل عام أو كل ستة أشهر، حتى لو لم تظهر أي أعراض.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات العين المرتبطة بالسكري.

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