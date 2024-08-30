الامارات | «الصيد والفروسية 2024»: احتفال مهيب بالتراث والثقافة وروح التنافس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تنطلق فعالياته غداً إلى الثامن من سبتمبر المقبل، لترسيخ مكانته كأكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقدّم تجربة غامرة يتقاطع فيها التقليد مع الابتكار، وتتداخل فيها الثقافة مع أحدث الممارسات.

وعلى مدار تسعة أيام رائعة، سيقدم المعرض لزواره مزيجاً حيوياً من التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات، بما في ذلك الصقارة والصيد ورياضات الفروسية، والمنتجات البيطرية، والصيد البحري، والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، والفنون والحرف اليدوية، إضافة إلى أحدث التقنيات والابتكارات.

ولا يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مجرد معرض، بل هو احتفال مهيب بالتقاليد العريقة التي تعرّف بهذه القطاعات، مع احتضانه أحدث التطورات التي ترسم مستقبلها.

وستكون لدى الزوار فرصة لاستكشاف مجموعة واسعة من العروض، والمشاركة في ورش العمل العملية، والانخراط في مناقشات يقودها الخبراء تغطي موضوعات تراوح بين الصيد المستدام وفن الصقارة القديم وأناقة الفروسية، وسيقدم كل يوم تجارب جديدة، ما يتيح للزوار التواصل مع الماضي والحاضر والمستقبل لهذه الممارسات العريقة.

وتتضمن دورة هذا العام سلسلة من المسابقات المثيرة تبرز التفاعل بين التقاليد والمهارة والإبداع، حيث سيتنافس العارضون على جائزة أفضل تصميم جناح في كل قطاع، وسيتم تقييمهم بناء على استخدام المواد المستدامة والإبداع والوظائف.

كما يمكن لعشاق الصقارة التطلع إلى مسابقة «أفضل وأجمل مجسم للصقور»، كما ستتنافس المشاركات في مسابقة «أجمل برقع صقر»، بينما تستعرض مسابقة «أفضل مجموعة أدوات صقارة مستخدمة في رحلات الصيد» أدواتها، وستكون المشاركة فيها مقتصرة على مصنعي أدوات الصقارة اليدوية. أما مسابقة «أفضل سكين صيد» المفتوحة للأفراد والشركات من جميع الجنسيات، فستستعرض شفرات متينة تتميز بالسلامة وسهولة الاستخدام وسهولة الحمل، مع كونها عالية الكفاءة لأغراض الصيد.

وسيكون عشاق الصقور على موعد مع مسابقة «جمال الصقور» التي تستعرض صقوراً صغيرة حتى عمر سنة واحدة، كما ستكرّم مسابقة «جمال السلوقي العربي» هذه السلالة التاريخية المعروفة بسرعتها وقدرتها على التحمل، وجمالها.