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الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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