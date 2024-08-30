تعرف على أفضل الأطعمة في مختلف مراحل العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - تتغير احتياجات الجسم من الغذاء مع تقدم العمر، فما يناسب طفلاً في طور النمو لا يناسب شخصاً مسنًا، حسبما ورد في صحيفة دايلي ميل".

دعونا نستكشف سويًا أفضل الأطعمة التي تناسب كل مرحلة عمرية

سنوات العشرين

في سنوات العشرينات، ينصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، والأولوية للحوم الخالية من الدهون، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبقول والمكسرات والبذور.

كما ينصح أيضاً باختيار الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الخبز الأسمر والشوفان، إلى جانب الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وخاصة الحليب.

الثلاثينات

في الثلاثينيات من العمر ينبغي التركيز على الخضراوات والفواكه، وخاصة الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ، والملوخية، والملفوف، والخس، والجرجير.

كذلك ينبغي الحصول على أكبر قدر من تنوع ألوان الفواكه.

وينصح في الثلاثينات أيضاً بتناول المزيد من الأسماك الدهنية، وخاصة للنساء الحوامل والمرضعات، للحصول على أحماض أوميغا3 الدهنية.

ومن أمثلة هذه الأسماك: السلمون (المعلب أو الطازج)، والسردين، والسلمون المرقط، والهامور، والمكاريل.

الأربعينات

أما في الأربعينيات من العمر فتعتبر الأطعمة الغنية بالبكتريا الصديقة (البروبيوتك) هي الأهم، وتشمل: اللبن (الزبادي)، والمخلل، والبصل، والثوم، والكراث، والهليون، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والبقول، والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

وتستمر في هذه المرحلة الأهمية للفواكه زاهية الألوان، لأهميتها في الوقاية من السرطان. وكذلك الحبوب الكاملة.

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الخمسينات

وفي الخمسينيات من العمر، عليك الاهتمام بتناول المزيد من الخضراوات الغنية بالألياف، وخاصة الغنية بالماء.

كما ينصح بتناول توابل مثل الكركم لتخفيف الألم، والقضايا المرتبطة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل، إلى جانب أهميته لتقليل الاكتئاب.

ويعتبر البروتين النباتي هو المفضل في الخمسينات من العمر، لضمان عدم ارتفاع الكوليسترول، لكن ينبغي تناول البيض لأهميته في وظائف الذاكرة.

الستينات

بداية من سن الستين وما بعده، والذي ستحتل فيه الخضراوات بمركز الصدارة، ينبغي الحرص على إضافة زيت الزيتون إلى الطعام.

وينصح بتناول التوت والفراولة مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وتفادي الدهون الصلبة الحيوانية قدر الإمكان.

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