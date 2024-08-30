تدمر القولون.. أطعمة تسبب الإصابة بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حث علماء الناس على تجنب الإفراط في تناول نوعين شائعين من الأطعمة بعد أن وجدوا علاقة بينهما وبين مرض مميت.

ووفقًا لبحث جديد، فإن تناول اللحوم الحمراء والسكر قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء، بحسب صحيفة express البريطانية.

وفي السنوات الأخيرة، أثار هذا المرض المزيد من القلق بين الأوساط الطبية مع ارتفاع عدد الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم به.

وفي حين أنه من غير المعروف على وجه التحديد ما الذي يسبب هذا الاتجاه، فقد تم طرح فرضية مفادها أن النظام الغذائي قد يكون مسؤولاً عن ذلك.

وتدعم هذه النتائج الأخيرة فكرة أن ما نأكله يعد عاملا رئيسيا يساهم في خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

واكتشف البحث، الذي تم تقديمه في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO)، أيضًا أن الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، والذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء، كانت لديهم مستويات منخفضة من السترات.

يتم إنتاج السترات أثناء تحويل الطعام إلى طاقة، وقد وجد أن نسبتها أقل مقارنة بالأفراد الأكبر سناً الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم.

وفي حديثه إلى Medical News Today ، أوضح الدكتور سونيل كاماث - المؤلف الرئيسي لهذا البحث وأخصائي أورام الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك: "استخدمت دراستنا تقنية تسمى علم الأيض، وهي دراسة منتجات التحلل وكتل الإنتاج الأساسية لأجسامنا، للبحث عن الاختلافات في سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب مقابل الأشخاص الأكبر سنًا الذين أصيبوا بسرطان القولون والمستقيم.

"نظرًا لأن علم الأيض يقيس كيفية تفاعل كل فرد مع التعرضات في بيئتنا مثل النظام الغذائي ونوعية الهواء وما إلى ذلك، فهو وسيلة لسد الفجوة بين طبيعتنا (التي تحددها الجينات) والتنشئة (التي تحددها تعرضاتنا).

"لقد وجدنا أن أحد منتجات تحلل الكربوهيدرات يسمى السترات (ويسمى أيضًا حمض الستريك) يوجد بمستويات أعلى لدى كبار السن المصابين بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بسرطان القولون والمستقيم الذي يصيب الشباب."

وشملت الدراسة 170 مشاركًا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء، منهم 66 فردًا مصابًا بسرطان القولون والمستقيم في مرحلة مبكرة من العمر و104 مصابين بسرطان القولون والمستقيم في مرحلة متوسطة.

وتمكن العلماء من تحديد عدد من المستقلبات التي أظهرت مستويات مختلفة بين المجموعتين، بما في ذلك السترات والكوليسترول.

واكتشف الباحثون تغيرات كبيرة في المسارات الأيضية المرتبطة باستقلاب الكربوهيدرات والبروتين في سرطان القولون والمستقيم المبكر مقارنة بسرطان القولون والمستقيم المتوسط.

وأشارت هذه النتائج إلى أن عوامل مثل الإفراط في استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر أو اللحوم الحمراء وكذلك السمنة، والتي تساهم في زيادة الطاقة، قد تكون عوامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء في سن أصغر.

وأضاف الدكتور كاماث: "تشير هذه النتائج، التي هي أولية إلى حد ما ويجب دراستها بشكل أعمق، إلى أن التركيز على خفض معدلات السمنة وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والسكر في نظامنا الغذائي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

"ومن المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن "السكر يغذي السرطان" لدى الأشخاص المصابين بالسرطان بالفعل، ولكن تقليل استهلاك السكر لدى الأشخاص الأصحاء غير المصابين بالسرطان يمكن أن يساعد في منع حدوثه في المقام الأول."

ولتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، تنصحك هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا

حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام

فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

الإقلاع عن التدخين

تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والمصنعة.

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