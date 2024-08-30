بعد إصابة "بلطجي السينما".. تصرفات بسيطة تحميك من الجلطة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - في حدث هزّ أوساط الفن، أصيب الفنان صالح العويل، المعروف بأنه أشهر بلطجي في السينما المصرية، بجلطة دماغية أدت إلى نقله الفوري إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما دفعت الإصابة الكثيرين للتفكير في كيفية تجنب مثل هذه الحالات التي يمكن أن تكون خطيرة وتهدد الحياة.

أهمية التصرفات الوقائية

وفقًا للدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الأمراض العصبية في جامعة القاهرة، فإن الجلطات الدماغية غالبًا ما تحدث نتيجة مشاكل في الدورة الدموية، ويمكن لتغييرات بسيطة في نمط الحياة أن تلعب دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة.

الحفاظ على ضغط الدم في المستوى الطبيعي

وأوضح "عبد الرحمن" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ ارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في حدوث الجلطات الدماغية، ومن المهم مراقبته بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن يقلل من تناول الملح والدهون.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

وأشار إلى أن النشاط البدني له تأثير إيجابي كبير على صحة القلب والأوعية الدموية، ناصحًا بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة مثل المشي السريع لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

تجنب التدخين والكحول

وألمح إلى أنّ التدخين واستهلاك الكحول بشكل مفرط يعززان من خطر الإصابة بالجلطات، لذا من الضروري الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول لخفض احتمالية الإصابة بالجلطات الدماغية.

تناول غذاء متوازن

وبيّن أنّ اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية، يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، وكذلك الأطعمة الغنية بالأوميغا-3، مثل السمك، تساهم أيضًا في صحة القلب.

إدارة مستويات السكر في الدم

واختتم بالإشارة إلى أن الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون أكثر للإصابة بالجلطات الدماغية، لذا فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي يعد جزءًا أساسيًا من الوقاية.

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