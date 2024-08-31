الامارات | النسخة الكبرى من «الصيد والفروسية» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلط «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» في نسخته الـ21 التي تنطلق اليوم، الضوء على أحدث معدات قطاع الصيد والرماية.

ويُعد المعرض الحدث الوحيد في دولة الإمارات الذي يسمح للزوّار بشراء أسلحة الصيد والرماية، ما يُشكل منصة فريدة لقادة الصناعة لعرض أحدث التطورات والابتكارات في تكنولوجيا الأسلحة الرياضية.

ويستعرض المعرض - الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات - مجموعة واسعة من المبادرات والمعارض التي تعكس التزام دولة الإمارات بالحفاظ على موروثها الثقافي ومواردها الطبيعية الغنية.

ويُشكل المعرض في نسخته الجديدة التي تُعد الكبرى في تاريخه، تظاهرة ثقافية رائدة تهدف إلى الحفاظ على الرياضات التراثية في دولة الإمارات، ومنح الزوّار الفرصة لاكتشاف عبق الماضي واستشراف مستقبل واعد.

وتجذب الأسلحة والمعدات الرياضية المتخصصة في قطاع الصيد والرماية عدداً كبيراً من الزوّار بفضل تركيزها على الجودة والسلامة والموثوقية، حيث يواصل العارضون الكشف عن مجموعة مبتكرة ونادرة من الأسلحة النارية والبنادق المصنوعة ببراعة وإكسسوارات الرماية الحديثة التي تجذب الآلاف من المبتدئين والمحترفين في عالم الصيد والرماية.

ويأتي تنظيم المعرض في وقت تشير فيه البيانات الصادرة من شركة «ستاتيستا» إلى أن قطاع رياضة الصيد والرماية في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، يعكس الطلب المتنامي على معدات الصيد والرماية والمغامرات الخارجية، ويتوقع أن ترتفع عائدات سوق المعدات الرياضية من 71.75 مليون دولار في عام 2024 إلى 97.18 مليون دولار بحلول عام 2029.

ويقدّم قطاع الصيد والرماية خلال المعرض لمحة عن الفن والتقنيات المرتبطة بتصنيع الأسلحة النارية، ويمكن للزوّار استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات.

ويتضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 أيضاً مجموعة متنوّعة من مسابقات الرماية، وستحتفي هذه الفعاليات بالدقة والتركيز والسعي إلى التميز في رياضة الرماية.

• تظاهرة ثقافية رائدة تهدف إلى الحفاظ على الرياضات التراثية في دولة الإمارات، ومنح الزوّار الفرصة لاكتشاف عبق الماضي واستشراف مستقبل واعد.