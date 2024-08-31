دراسة: الأطعمة المرّة تحارب السمنة والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعر بالنفور من الأطعمة المرّة؟ قد تضطر لإعادة النظر في رأيك! فقد كشفت دراسة يابانية حديثة عن فوائد صحية مذهلة لهذه الأطعمة، حيث تبين أن المادة الكيميائية المسؤولة عن المذاق المر، وهي البوليفينول، تلعب دوراً هاماً في حماية الجسم من السمنة والسكري.

و"البوليفينول" نوع من المواد الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة النباتية، وتعمل كمضاد للأكسدة، ولها طعم مر، ووجدت دراسة يابانية أن مستقبلات هذا الطعم المر لا توجد على اللسان فقط، وإنما في أعضاء أخرى في الجسم.

ووفق الدراسة التي أجريت في معهد شيبورا للتكنولوجيا تبين أن تنشيط مستقبلات المذاق المر من قبل البوليفينول يسبب إفراز هرمونات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع 2.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، يوجد البوليفينول في الشاي الأخضر والأسود، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، والشوكولا الداكنة، وجميع الخضراوات، وبعض الفواكه، مثل التفاح والتوت والكرز.

وبينتالنتائج: "هناك الكثير من الإمكانات للمساعدة في تنظيم أجسامنا من خلال الطعام أكثر مما ندرك، لذا فإن هذه الدراسة توضح أنه إذا أضفنا أطعمة وأشياء معينة إلى نظامنا الغذائي، فيمكننا تحسين صحتنا".