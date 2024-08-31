تدمر صحتك.. 4 أشياء يجب تجنبها لحماية كبدك من التليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تليف الكبد هو مرض صامت يتطور غالبًا دون أعراض واضحة حتى يصل إلى مراحل متقدمة يكون من الصعب علاجه، كما أوضح استشاري الباطنة والكبد، الدكتور سعيد شلبي.

وأكد "شلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365" ضرورة معرفة أسباب تليف الكبد وطرق الوقاية منه؛ لتجنب عواقبه الوخيمة، والتي جاءت كالآتي.

الإفراط في شرب الكحول

الكحول من الأسباب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد، ويؤدي الإفراط في شربه إلى تلف خلايا الكبد تدريجيًا.

ينصح بالحد من تناول الكحول أو الامتناع عنه تمامًا.

الإصابة بالتهابات الكبد الفيروسية

الإصابة بالتهابات الكبد الفيروسية، خاصة نوعي B و C، من الأسباب الرئيسية لتليف الكبد.

يجب أخذ التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد B وتجنب مشاركة الإبر والأدوات الحادة، والالتزام بالنظافة الشخصية.

السمنة ومرض الكبد الدهني

تراكم الدهون في الكبد يؤدي إلى التهابه وتليفه.

الحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام من الضروريات.

التعرض للمواد الكيميائية السامة

التعرض الطويل لمواد كيميائية سامة، مثل بعض الأدوية والمبيدات الحشرية، يمكن أن يسبب تلف الكبد.

ينصح بالتقليل من التعرض لهذه المواد واتباع إرشادات السلامة.

وينصح الدكتور شلبي بإجراء فحوصات دورية للكبد، خاصة لمن يعانون من عوامل الخطر، وتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية.

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