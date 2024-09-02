الامارات | نمر يعضّ حارسته في متنزه ترفيهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّضت حارسة حديقة حيوانات في مدينة "دريم وورلد" الترفيهية بالقرب من بريزبين في أستراليا، اليوم، لعضّة نمر، على ما افادت جهات طبية محلية.

وأوضحت هيئة الإسعاف في ولاية كوينزلاند أن الشابة البالغة نحو 30 عاما أصيبت "بتمزق في ذراعها" لكنّ وضعها مستقر.

وأقرّت "دريم وورلد" في بيان "بوقوع حادث يتعلق بنمر في المتنزه وحارسة حديقة حيوانات"، مُطَمئِنة إلى أنه "حادث معزول ونادر"، ومؤكدة أنها ستجري "تبعا لذلك مراجعة صارمة".

وتؤكد "دريم وورلد" الواقعة في منطقة غولد كوست السياحية أنها أكبر مدينة ترفيهية في أستراليا.

وتضم "جزيرة النمور" في المتنزه تسعة من هذه الحيوانات من سومطرة الإندونيسية ومنطقة البنغال الواقعة بين بنغلادش والهند.

وفي عام 2016، قضى أربعة من رواد المتنزه بفعل تعطل أحد الأنشطة الترفيهية فيه، وهو عبارة عن نهر ذي منحدرات تُطلق عليه تسمية "ثاندر ريفر رابيدس رايد".