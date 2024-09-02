9 علامات تحذيرية تشير للإصابة بالسكر والكوليسترول.. تظهر في الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الليل هو الوقت الذي يرتاح فيه الجسم ويستعيد نشاطه، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يتحول إلى فترة من المعاناة بسبب ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول.

وفقا لصحيفة "express" البريطانية إليك أبرز العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود ارتفاع حاد في مستويات السكر والكوليسترول:

أعراض ارتفاع السكر في الدم أثناء النوم:

اضطرابات النوم

يعاني الشخص المصاب من صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

الاستيقاظ المتكرر للتبول

يعمل الجسم على التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى، ما يؤدي إلى زيادة التبول ليلا.

الصداع

تستيقظ بشعور بالصداع الناتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم.

جفاف الفم

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة العطش، ما يسبب جفاف الفم.

الغثيان

يشعر بعض الأشخاص بالغثيان، خاصة إذا كان ارتفاع السكر في الدم شديدا.

اضطرابات التعرق

يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية، ما يسبب عدم التعرق الكافي أو التعرق المفرط.

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم أثناء النوم:

آلام وتشنجات في الساقين

هذا العرض شائع جدًا، وقد يزداد سوءًا عند رفع الساقين أو أثناء النوم.

برودة القدمين

تشعر ببرود شديدة في قدميك، خاصة في الليل.

تغيرات في لون الجلد

يصبح لون جلد الساقين أحمر أو أزرق أو شاحبا.

كيف يمكنك ضبط مستويات السكر والكوليسترول؟

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة.

الحد من الأطعمة الدهنية والسكريات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

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