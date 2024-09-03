الامارات | سلطان العويس.. قامة راسخة في مسيرة النهضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر سلطان بن علي بن عبدالله العويس (1925 - 2000) من رواد النهضة في الإمارات. لا تقتصر شهرته على كونه أديباً فذاً سحر بقصائده قلوب وعقول القراء، بل بأعماله الخيرية والإنسانية، ومساهماته في كافة النواحي الإنسانية والخيرية والثقافية على مستوى الوطن العربي.

يعتبر في مقدمة الشعراء بدولة الإمارات، وحلقة الوصل بين جيلين من الأدباء والشعراء، وطليعة شعراء الغزل في الخليج العربي. نشأ في أسرة مُحبّة للأدب فيها عدد من الأدباء. عمل بتجارة اللؤلؤ وتنقّل بين الهند والإمارات وعدد من دول العالم.

صدر لسلطان العويس ديوان شعري بعنوان «مرايا الخليج» في بيروت عام 1985، وله ديوان جُمعت فيه معظم أشعاره بعنوان «ديوان سلطان العويس.. المجموعة الكاملة 1993»، وتم تصنيفه حسب الدراسات الأكاديمية بأنه من الجيل الثاني لشعراء الحيرة التي كانت تضم الشاعر سلطان العويس (1925 - 2000) والشاعر الشيخ صقر القاسمي (1924 - 1994) والشاعر خلفان بن مصبح (1923 - 1946).

وقد تناول العديد من النقاد والدارسين شعره وكتبوا عنه، وجُمعت تلك الدراسات في كتاب أصدره اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بعنوان «سلطان العويس.. تاجر استهواه الشعر».