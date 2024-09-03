الامارات | 250 خبيراً وصانع اتصال في ضيافة «الاتصال الحكومي 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، استكمال جميع التجهيزات لانطلاق الدورة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، مؤكداً أهمية الدور المحوري للمنتدى في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.

وأشار علاي إلى أن المنتدى، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري تحت شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، مع استعداده لاستقبال أكثر من 250 ضيفاً ومتحدثاً دولياً، وتنظيم ما يزيد على 160 فعالية ما بين جلسات رئيسة وجانبية، وخطابات ملهمة، وفعاليات استباقية، وورش عمل متخصصة؛ يرسخ مكانته منصة دولية بارزة، تجمع سنوياً بإمارة الشارقة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين، ويؤكد نجاح دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات العالمية التي تجذب اهتماماً واسعاً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاتصال الحكومي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

بدأت الفعاليات الاستباقية للمنتدى وتستمر إلى الخامس من سبتمبر، وتتضمن برامج تدريبية، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية في عالم الاتصال والإعلام.