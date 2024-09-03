الامارات | «طيران الإمارات» تكشف عن كسوة جديدة لطائرة «إيرباص A380» تحمل شعار مؤسستها الخيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «طيران الإمارات» عن كسوة جديدة لإحدى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، تحمل شعار مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بهدف تعزيز الوعي بالجهود الإنسانية الضخمة التي تنفذها المؤسسة، والتي غيّرت حياة عشرات الآلاف من الأطفال حول العالم.

واستوحي تصميم كسوة طائرة الـA380 من عناصر شعار مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، والأعمال الفنية للأطفال مع نجوم الباستيل باللون الأخضر الفاتح والبرتقالي الدافئ والأزرق الفاتح والوردي الناعم عبر جسم الطائرة، مع جملة تجسّد رسالة المؤسسة «Help to support children in need»، كما تم تزيين أغطية محركات الطائرة الأربعة باللون البرتقالي الدافئ، والذي يرمز إلى مستقبل أفضل للأطفال الأكثر حرماناً وضعفاً الذين تدعمهم المؤسسة.

وتحمل الكسوة الجديدة رسالة المؤسسة الخيرية إلى الأجواء لأول مرة اليوم، في رحلة لطائرة «الإيرباص A380» إلى جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، التي تدعم فيها المؤسسة مشروعين مهمين.

وتحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تبرز مؤسسة طيران الإمارات كمنظمة خيرية غير ربحية، تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للأطفال، بهدف خلق تأثير هادف ومستدام ودائم في المجتمعات التي تخدمها.

وقامت مؤسسة طيران الإمارات على مدى الـ20 عاماً الماضية، بدعم أكثر من 50 مشروعاً، بالشراكة مع العديد من المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز تأثير أنشطتها وعملياتها، وخدمة الاحتياجات التنموية الحرجة للأطفال من خلال توفير السكن الآمن والغذاء والرعاية الطبية، وتمكين الأطفال المحتاجين عبر التعليم وتنمية القدرات، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين. ويتم تمويل المشاريع من خلال التبرعات السخية التي يقدمها مسافرو طيران الإمارات والمانحون وموظفو الناقلة سواء على متن الطائرات أو عبر الإنترنت.