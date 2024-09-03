الامارات | القرية العالمية تفتح بوابات السعادة مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن بداية ونهاية موسمها الـ29، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الـ28 بتحقيقه رقماً قياسياً جديداً، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر، إذ ستستقبل ضيوفها بموسمها الجديد اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل، وحتى 11 مايو 2025.

وتتميّز القرية العالمية في دبي، بكونها الوجهة العائلية الأكثر شعبية في دولة الإمارات، إذ تمكّنت من ترسيخ مكانتها محوراً للاحتفاء بثقافات العالم.

وستطرح القرية العالمية خلال موسمها الجديد مجموعة من العروض والبرامج والوجهات الجديدة التي ستتضمن استضافة المزيد من الثقافات، والتجارب الترفيهية غير المسبوقة، فضلاً عن التحسينات الكبيرة التي ستطرأ على مرافق الوجهة وبنيتها التحتية.

ويترقب الملايين من زوّار القرية العالمية من أنحاء العالم، افتتاح موسمها الجديد لاستكشاف عجائبها وعالمها الأكثر روعة، إلى جانب خياراتها المتنوّعة من حيث منافذ التسوق والمطاعم والعروض والوجهات الترفيهية التي تجسد ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

• 10 ملايين زائر استقطبتهم الوجهة الشهيرة في دبي خلال النسخة الماضية.