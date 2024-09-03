الامارات | 4 قتلى بالرصاص داخل قطار في شيكاغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2024

قتل 4 أشخاص بالرصاص في قطار للركاب في شيكاغو شمالي الولايات المتحدة، الإثنين، حسبما أعلنت الشرطة المحلية، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها فيه.

وقالت الشرطة إنها استجابت لمكالمة طوارئ في وقت مبكر من صباح الإثنين، ووصلت إلى محطة قطار فورست بارك حيث عثرت على الضحايا الأربعة.

وأُعلنت وفاة 3 من الضحايا عندما وصلت أجهزة الطوارئ إلى المكان، بينما توفي الرابع في المستشفى.

وقال كريستوفر تشين نائب رئيس شرطة فورست بارك في مؤتمر صحفي: "كان الضحايا جميعهم من ركاب هذا القطار".