الامارات | إصابة تلميذين على يد زميلة بحوزتها سكين في مدرسة

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تلميذين على يد زميلة بحوزتها سكين في مدرسة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب تلميذان في مدرسة ابتدائية، اليوم، على يد زميلة هاجمتهما بسكين غداة بدء العام الدراسي في دومازليتسه بجمهورية التشيك بالقرب من الحدود الألمانية، على ما أعلنت الشرطة.
وذكرت الشرطة على منصة "إكس" أن "طالبة هاجمت زملاءها بسكين. أصيب طفلان وتم إبلاغ والديهما" مشيرة إلى أنه تم توقيفها "خلال بضع دقائق".
ولم ترغب خدمات الطوارئ التي تم الاتصال بها في الافصاح عن حالة الجريحين.
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