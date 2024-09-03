احذر.. الهالات السوداء حول العين تكشف هذه المشكلات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الهالات السوداء تحت العينين من المشكلات الشائعة لدى العديد من الأشخاص، فهي غالبًا ما تجعلنا نبدو متعبين وأكبر سنًا مما نحن عليه بالفعل.

ويقابل أطباء الجلدية العديد من المرضى الذين يبحثون عن حلول لتقليل أو التخلص من هذه الهالات العنيدة، ورغم أن علاج الهالات السوداء قد يكون صعبًا بسبب أسبابها المختلفة، إلا أن هناك العديد من الاستراتيجيات الفعّالة التي يمكن أن تساعد في تفتيح منطقة أسفل العين واستعادة مظهر أكثر شبابًا وانتعاشًا، بحسب timesofindia.

المشكلات الصحية التي تسبب الهالات السوداء

الحساسية: يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية إلى الالتهاب وتوسع الأوعية الدموية تحت العينين، ما يؤدي إلى تفاقم الهالات السوداء.

الوراثة: بعض الناس لديهم استعداد للهالات السوداء بسبب عوامل وراثية، مثل وجود بشرة أرق أو فرط تصبغ.

الجفاف: عندما يصاب الجسم بالجفاف، يمكن أن يبدو الجلد باهتًا، ما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا.

قلة النوم: يمكن أن يتسبب التعب في ظهور الجلد شاحبًا، ما يسمح للأنسجة الداكنة والأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بالظهور بشكل أكثر وضوحًا.

الشيخوخة: مع تقدمنا في العمر، يصبح الجلد حول العينين أرق، ما يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا، ما قد يسبب مظهرًا داكنًا.

إن فهم السبب وراء الهالات السوداء هو الخطوة الأولى نحو اختيار أكثر الطرق فعالية.

نظام غذائي صحي لعلاج الهالات السوداء

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على بشرتك، يمكن للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات، أن تساعد في حماية البشرة من التلف وتحسين مظهرها.

يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضروات الورقية واللحوم الخالية من الدهون، مفيدة بشكل خاص إذا كانت الهالات السوداء لديك مرتبطة بنقص الحديد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل تناول الملح يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخات تحت العين الناتجة عن احتباس السوائل.

نصائح للوقاية من الهالات السوداء

من أكثر الطرق فعالية لتقليل الهالات السوداء هي التأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم، احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة التوتر من خلال أنشطة مثل التأمل أو ممارسة الرياضة أو اليوجا يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الهالات السوداء، حيث يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم المشكلة من خلال التأثير على نومك وصحة بشرتك بشكل عام.

الحماية اليومية من الشمس أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من التغميق، استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 على الأقل وارتد نظارات شمسية لحماية الجلد الرقيق حول عينيك من الأشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ظهور الهالات السوداء بشكل أكثر وضوحًا، لذلك من الضروري البقاء رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم.

يمكن أن يؤدي وضع كمادات باردة أو شرائح خيار مبردة على عينيك أيضًا إلى تقليل الانتفاخ والهالات السوداء مؤقتًا عن طريق تضييق الأوعية الدموية.

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