إليك 8 طرق طبيعية لتطهير الأمعاء من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تساعد الألياف على زيادة حجم البراز وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة، لذا يجب إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات في النظام الغذائي.

وكشف موقع "تايمز ناو نيوز" طرق تطهير الأمعاء من الفيروسات والسموم.

البقاء رطبا

إن شرب كميات كبيرة من الماء أمر ضروري لعملية الهضم وحركة الأمعاء بشكل سليم.

كما يساعد الماء على تليين البراز، ما يسهل عملية الإخراج، لذا من الأفضل شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يحفز عضلات الأمعاء، ما يسهم في حركة البراز عبر القولون.

لذا من الأفضل القيام بأنشطة مثل المشي أو الركض أو اليوجا وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة.

البروبيوتيك

تدعم البروبيوتيك الموجودة في الأطعمة مثل الزبادي والكفير صحة الأمعاء من خلال الحفاظ على توازن البكتيريا المفيدة.

وتعمل البروبيوتيك الموجودة في الأطعمة مثل الثوم والبصل على تغذية هذه البكتيريا الجيدة.

تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على كميات قليلة من الألياف وكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية، ما قد يؤدي إلى الإمساك.

لذا يجب تناول الأطعمة الكاملة غير المصنعة لتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة .وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

شاي الأعشاب

يمكن لبعض أنواع الشاي العشبي، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج أن تهدئ الجهاز الهضمي وتعزز حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

المضغ السليم

يساعد مضغ الطعام بشكل صحيح على تقسيمه إلى قطع أصغر، ما يساعد على عملية الهضم ويمنع الإمساك وتطهير الأمعاء.

الحد من تناول منتجات الألبان

بالنسبة لبعض الأشخاص قد تسبب منتجات الألبان مشكلات في الهضم مثل الإمساك أو الإسهال.

إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبا على صحة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى حركات أمعاء غير منتظمة.

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