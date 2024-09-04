دراسة تكشف.. خطورة الإمساك على عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يجهل العديد من الأشخاص أن الإصابة بالإمساك تشكل خطرًا على صحة القلب، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحديدًا للحالات التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وذلك بحسب أبحاث جديدة ربطت بين الإمساك وجلطات الدم وعدد من مشاكل القلب، نقلها موقع verywellhealth.



ووجدت الدراسة أن الذين يعانون من الإمساك وارتفاع ضغط الدم لديهم فرصة أعلى بنسبة 34% للإصابة بأحداث قلبية، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب، مقارنة بمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولكن لا يعانون من الإمساك.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعات موناش وملبورن في أستراليا ولوم في إيطاليا.

وقال الباحثون: "من الصعب القول ما إذا كان الإمساك يسبب أمراض القلب بشكل مباشر، لأن الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسبب الإمساك موجودة في أمراض القلب".

وتفسيراً لعلاقة الأمرين، اقترح الباحثون أن اختلال التوازن في ميكروبيوم الأمعاء - المرتبط غالباً بالإمساك - قد يعطل الحاجز المخاطي المعوي، ويسبب رد فعل التهابياً يساهم في أمراض القلب.

وقالت الدكتورة فرانسين ماركيز الباحثة الرئيسية: "عوامل الخطر المشتركة الأخرى، مثل عدم وجود ما يكفي من الألياف في نظامنا الغذائي، قد تساهم في تطور هذه الأمراض".

وأشارت النتائج إلى أن تغييرات نمط الحياة، مثل تناول نظام غذائي غني بالألياف وممارسة الرياضة بانتظام، تؤدي إلى تحسين الإمساك والنتائج الصحية العامة.

وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية كالخضراوات والبقول والمكسرات والفواكه.

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