تناول هذا المشروب.. وفاة مغني راب على المسرح "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة صادمة، فارق مغني الراب الأمريكي، فاتمان سكوب، الحياة بعد أن تناول مشروب طاقة قبل أن ينهار بشكل مأساوي على المسرح، ويموت عن عمر يناهز 53 عاما.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تعرض الحائز على جائزة جرامي، واسمه الحقيقي إسحاق فريمان الثالث، لحالة طبية طارئة أثناء حفله في تاون سنتر بارك في هامدن بولاية كونيتيكت، وأعلنت عائلته وفاته في صباح اليوم التالي دون الكشف عن السبب.

وكشف شارون إلكابس، الرئيس التنفيذي لشركة العلاقات العامة التابعة لفريمان، أن المغني تناول مشروبًا يحتوي على مركبات منشطة قبل صعودع على مسرح الحفل،: "لقد تناول مشروب طاقة قبل صعوده على المسرح، لم يشرب مشروبات الطاقة أبدًا، لكنه فعل ذلك قبل هذا الحفل".

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، المطرب وهو ينهار على خشبة المسرح، قبل أن يهرع الناس لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له لإنقاذه.

قال مغني الراب في الفيديو: "إذا أتيت إلى الحفلة"، قبل أن يتوقف للحظة طويلة، ثم بدا وكأنه ينحني إلى الأمام، وأضاف: "أحدث بعض الضوضاء"، وكانت كلماته غير واضحة.

وبمجرد أن انتهى من التحدث، سقط على الأرض، وأسقط الميكروفون، وسُمع صراخ بين الحضور، في حين حاول زملاء مغني الراب تهدئة الحشد.

وقال أحدهم: "إننا نمضي وقتا ممتعا"، فيما طلب آخر من الحشد "إحداث بعض الضوضاء"، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

ولد فريمان في مدينة نيويورك عام 1971، وصنع اسمه من خلال تعاونه مع نجوم كبار بما في ذلك ميسي إليوت وماريا كاري في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان معروفًا بحضوره الصوتي العميق.

ماذا يحدث للجسم عند إهمال وجبة الإفطار يوميا.. طبيب يجيب

"هيقوي قلبك ويظبط السكر".. نوع خضروات يفعل العجب بجسمك

ما هو مرض "الفايبرومايالجيا" الذي يسبب ألم في كافة أنحاء الجسم؟.. طبيب يجيب ويوضح الأسباب

من سيفوز في السوبر الأفريقي؟ ليلى عبد اللطيف تتوقع مفاجأة

3 أبراج فلكية تسعى إلى الخير ولا تنسى الجميل.. هل أحدهم في حياتك؟