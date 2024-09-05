الامارات | أكبر مركب شراعي للشحن في العالم ينجز رحلته الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت السفينة الفرنسية «أنيموس»، أكبر مركب شراعي للشحن في العصر الحديث، أول من أمس، رحلتها الأولى بين مدينتي لوهافر الفرنسية ونيويورك الأميركية، في مرحلة جديدة على طريق إحياء خدمات نقل البضائع بالمراكب الشراعية.

واحتاج المركب الذي يبلغ طوله 81 متراً، إلى 18 يوماً لنقل أكثر من 1000 طن من البضائع عبر المحيط الأطلسي، وفق شركة «تي أو دبليو دي».

وقال رئيس الشركة غيوم لو غران لـ«وكالة فرانس برس»: «إنه أكبر مركب شراعي للشحن في العالم، وبدأنا في إحداث تأثير» على النقل البحري.

ومن المقرر أن تنطلق «أرتميس»، السفينة التوأم لـ«أنيموس»، من فيتنام في رحلتها الأولى.

وتلقت «تي أو دبليو تي» طلبات لبناء ست سفن أخرى من النوع نفسه من حوض «بيريو» في كونكارنو بمقاطعة فينيستير الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الأسطول بأكمله بحلول عام 2027.