الامارات | كويكب صغير يصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين

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شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب صغير يصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024
قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن كويكبا صغيرا اصدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.
ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد - في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.
والكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم "آر دابليو 12024"، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.
تتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريبا دون أن تشكل أي خطر.
واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء "كاتالينا"، الذي تديره جامعة أريزونا وتموله ناسا.
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