الامارات | كويكب صغير يصطدم بالغلاف الجوي للأرض فوق الفلبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن كويكبا صغيرا اصدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد - في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.