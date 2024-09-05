الامارات | جامعة القاهرة تكشف تفاصيل انتحار طالب كلية الطب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 سبتمبر 2024

أقدم طالب بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، على إنهاء حياته شنقاً في سقف غرفة إقامته بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات، خلال فترة أدائه امتحانات الدور الثاني.

وكانت البداية بتلقي الأمن الإداري للمدينة الجامعية بلاغاً، من ولي أمر أحد الطلاب المغتربين، يفيد بأنه أجرى العديد من الاتصالات بنجله، لكنه لم يرد عليه.

وتوجه الأمن الإداري والأب إلى غرفة الطالب فوجدوه معلقاً بسقف الغرفة بعدما أنهى حياته شنقاً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتشريحها.

من جانبها، كشفت إدارة جامعة القاهرة تفاصيل انتحار طالب في كلية الطب، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة، مؤكدة في بيان، الأربعاء، أنه فور علمها بالواقعة سارعت إدارة الجامعة بإبلاغ الأجهزة المعنية.

كما قام رئيس الجامعة بتكليف نائبه لشئون التعليم والطلاب بعمل مذكرة تفصيلية حول الواقعة والوقوف على ملابساتها، وانتهت بإحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري لدى الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة.

وأكدت الإدارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع مثل هذه الوقائع، وعلى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الجارية داخل الجامعة أو لدى جهات الاختصاص.

وشددت جامعة القاهرة على حرصها على تقديم خدمات الدعم النفسي لكل من يحتاج إليها من منسوبي الجامعة، في وجود المراكز الخدمية التي تأسست منذ عدة سنوات لهذا الغرض.