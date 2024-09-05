قلبك في خطر- 3 مشروبات ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - نعتاد يوميًا على تناول مجموعة من المشروبات، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها لصحة القلب والأوعية الدموية عند استهلاكها بانتظام أو الإفراط فيها.

نستعرض في التقرير التالي، أخطر المشروبات على صحة القلب، وفقًا لمؤسسة القلب الأسترالية وجمعية القلب الأمريكية وموقعي "Medical News Today" و"Cleveland Clinic".

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مشروبات مضرة للقلب

1- المشروبات السكرية

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن تناول المشروبات السكرية يوميًا، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%.

وتوصلت دراسة أخرى لنتائج مماثلة، حيث كشفت أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات المحلاة بالسكر أكثر من مرتين في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، حتى إن كانوا مواظبين على ممارسة التمارين الرياضية.

ويعد الرجفان الأذيني من أمراض القلب التي تهدد الأشحاص المعتادين على تناول المشروبات السكرية، حيث أظهرت دراسة منشورة في مجلة الدورة الدموية أن نسبة الإصابة به تبلغ أكثر من 20% عند تناولها بمعدل لترين أو أكثر أسبوعيًا.

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2- مشروبات الطاقة

تشكل مشروبات الطاقة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن مستويات الكافيين المضاف إليها مرتفعة جدًا، فضلًا عن محتواها العالي من السكريات.

وتصبح مشروبات الطاقة أكثر خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية، إذا تم تناولها في ظل الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل داء السكري.

وأثبتت دراسة عام 2020 أن مشروبات الطاقة تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب، وهو أحد عوامل الخطر المسببة للنوبة القلبية.

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3- المشروبات الكحولية

يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناول المشروبات الكحولية، لأن الكحوليات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب.

ويطلق الأطباء على اعتلال عضلة القلب الشائع بين مدمني المشروبات الكحولية اسم "اعتلال عضلة القلب الكحولي"، وهو مرض يحدث عندما يتضخم القلب وتضعف قدرته على ضخ الدم.

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